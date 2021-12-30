Japonya'da ilginç duran top organizasyonu

30 Aralık 2021 Perşembe, 15:54

Japonya'da bir okul turnuvası maçında ilginç bir duran top organizasyonu gerçekleşti.

İki lise takımının karşı karşıya geldiği mücadelede, Takagawa Gakuen sağ kanattan serbest vuruş kazandı. Topun başına iki oyuncu geçerken diğer takım arkadaşları farklı bir şekilde pozisyon aldı.

El ele tutuşan oyuncular ceza sahasının köşesinde zıplayarak dönerken kale önünde yalnızca bir oyuncu bekledi.

Rakip savunma el ele tutuşan oyuncuları tek çizgi halinde beklerken düdüğün çalmasıyla serbest vuruş kullanıldı ve oyuncular bir anda ceza sahasına yayılarak topu filelere gönderdi.