Japonya'da ilginç duran top organizasyonu
Japonya'da bir maçta, eşine zor rastlanan duran top organizasyonuyla gol geldi.
Japonya'da bir okul turnuvası maçında ilginç bir duran top organizasyonu gerçekleşti.
İki lise takımının karşı karşıya geldiği mücadelede, Takagawa Gakuen sağ kanattan serbest vuruş kazandı. Topun başına iki oyuncu geçerken diğer takım arkadaşları farklı bir şekilde pozisyon aldı.
El ele tutuşan oyuncular ceza sahasının köşesinde zıplayarak dönerken kale önünde yalnızca bir oyuncu bekledi.
Rakip savunma el ele tutuşan oyuncuları tek çizgi halinde beklerken düdüğün çalmasıyla serbest vuruş kullanıldı ve oyuncular bir anda ceza sahasına yayılarak topu filelere gönderdi.
Video Haberler
- Maske takmayan şoförün pişkin davranışı
- Kılıçdaroğlu, Roboskili aileler ile görüştü
- TOGG'un bagajını açan muhabire müdahale
- Kadıköy'de yan baktın cinayeti
- İstanbul'da bir yoksulluk öyküsü
- Kazada yaralandı: 'Çek kanka güzel çek'
- Zincirlikuyu'da araç alev aldı
- Metro istasyonunda intihar girişimi
- Ünlü şarkıcıyı klip çekiminde yılan soktu
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt geldi
En Çok Okunan Haberler
- Erkan Petekkaya hastaneye kaldırıldı
- Merkez Bankası yeni dolar kuru rakamını açıkladı
- Sokak röportajında ilginç anlar
- Yılbaşı geldi, İzmir'de ortaya çıktılar
- Mülakat isyanı sonrası Erdoğan'dan 'müjde'
- Cumhur İttifakı'na kötü haber
- CHP'den Bahçeli'ye çok sert yanıt
- AKP'nin CHP operasyonunun kodları
- Diyanet yine şaşırtmadı
- Omicron'un yeni belirtisi çıktı