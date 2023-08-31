Japonya'nın Türkiye maçı aday kadrosu belli oldu!

A Milli Futbol Takımı ile hazırlık maçı yapacak Japonya, aday kadrosunu açıkladı.

AA
Yayınlanma: 31.08.2023 - 14:13
Japonya'nın Türkiye maçı aday kadrosu belli oldu!
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A Milli Futbol Takımı ile özel maçta karşılaşacak olan Japonya'nın aday kadrosu belli oldu.

Belçika'nın Genk şehrinde 12 Eylül Salı günü oynanacak müsabaka öncesinde teknik direktör Hajime Moriyasu tarafından belirlenen kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Daniel Schmidt (K. Sint-Truidense), Kosuke Nakamura (Portimonense), Keisuke Osako (Sanfrecce Hiroshima).

Defans: Shogo Taniguchi (Al-Rayyan), Ko Itakura (Borussia Mönchengladbach), Ryoya Morishita (Nagoya Grampus), Koki Machida (Union Saint-Gilloise), Seiya Maikuma (Cerezo Osaka), Takehiro Tomiyasu (Arsenal), Hiroki Ito (Stuttgart), Daiki Hashioka (Sint-Truidense), Yukinari Sugawara (AZ Alkmaar).

Orta Saha/Forvet: Wataru Endo (Liverpool), Junya Ito, Keito Nakamura (Reims), Takuma Asano (Bochum), Kyogo Furuhashi, Daizen Maeda (Celtic), Hidemasa Morita (Sporting), Daichi Kamada (Lazio), Kaoru Mitoma (Brighton & Hove Albion), Ritsu Doan, (Freiburg), Atsuki Ito (Urawa Red Diamonds), Ayase Ueda (Feyenoord), Ao Tanaka (Fortuna Düsseldorf), Takefusa Kubo (Real Sociedad).


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