Milli para tekvandoculardan Paris'te 5 madalya!

Milli para tekvandocular, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Para Tekvando Paris Grand Prix'sinde 5 madalya kazandı.

AA
Yayınlanma: 31.08.2023 - 10:23
Milli para tekvandoculardan Paris'te 5 madalya!
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Para Tekvando Paris Grand Prix'sinde milli sporcular, 5 madalya elde etti.

Türkiye Tekvando Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na kota puanı veren organizasyonda Türkiye'nin 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya aldığı belirtildi.

Organizasyonda 58 kiloda Alican Özcan'ın ve 70 kiloda Fatih Çelik'in altın, 57 kiloda Gamze Gürdal'ın gümüş, 52 kiloda Meryem Betül Çavdar'ın ve 65 kiloda Seçil Er'in bronz madalya kazandığı kaydedildi.


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