Millilerin hedefi çifte bayram sevinci: Filede 'Zafer' günü!

Yayınlanma: 30.08.2023 - 09:17

Güncelleme: 30.08.2023 - 09:17

30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası’nda çeyrek final, Filenin Efeleri ise yine Avrupa Şampiyonası’nda ilk grup maçına çıkacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek finalde bugün saat 18.00’de Polonya ile karşılaşacak. Mücadeleyi Trt Spor naklen yayımlayacak.

A Milli Erkek Voleybol Takımı ise saat 17.00’de Fransa ile oynayacak. Karşılaşmayı Trt Spor Yıldız canlı ekranlara getirecek.

"VOLEYBOLDA HEDEF ÜLKE"

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, karşılaşmalara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Alacağımız çifte zaferle 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı halkımız için daha anlamlı kılmak istiyoruz. Voleybolda hedef ülke haline geldik. Bu bizi daha iyiyi yapma adına motive ediyor. Kadınlarda Avrupa Şampiyonası’nda daha önce 2 kez final oynadık. Finalimiz 2 tane var ama şampiyonluğumuz, altınımız yok. Milletler Ligi’nde de böyleydi ama bu eksiğimizi tamamladık. Şimdi Avrupa şampiyonluğuna sıra geldi. Efelerimizin Avrupa Şampiyonası macerası da sonuna kadar devam edecektir. Buna inancım tam.”