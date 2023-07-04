Jasper Philipsen kimdir? Jasper Philipsen kaç yaşında, nereli?

Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) üçüncü etabını, Alpecin-Deceuninck takımının Belçikalı sporcu Jasper Philipsen kazandı. Peki, Jasper Philipsen kimdir? Jasper Philipsen kaç yaşında, nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.07.2023 - 02:02
Jasper Philipsen kimdir? Jasper Philipsen kaç yaşında, nereli?
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Bu yıl 110'uncusu düzenlenen turun İspanya'nın Amorebieta-Etxano ile Fransa'nın Bayonne kasabaları arasındaki 193,5 kilometrelik etabında Philipsen, 4 saat 43 dakika 15 saniyelik derecesiyle birinciliğe ulaştı. Bahrain Victorious takımından Alman sporcu Phil Bauhaus yarışı ikinci, Lotto-Dstny takımı için yarışan Avustralyalı Caleb Ewan ise üçüncü tamamladı. Jasper Philipsen'in yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

JASPER PHİLİPSEN KİMDİR?

Jasper Philipsen, 2 Mart 1998'de Belçika'nın Mol şehrinde doğdu. UCI ProTeam Alpecin-Deceuninck için yarışan Belçikalı profesyonel bir bisikletçi, Temmuz 2019'da, 2019 Tour de France'ın başlangıç listesinde seçildi. Ekim 2020'de2020 Vuelta a España için başlangıç listesinde seçildi.



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