Jasper Philipsen kimdir? Jasper Philipsen kaç yaşında, nereli?

Yayınlanma: 04.07.2023 - 02:02

Güncelleme: 04.07.2023 - 02:02

Bu yıl 110'uncusu düzenlenen turun İspanya'nın Amorebieta-Etxano ile Fransa'nın Bayonne kasabaları arasındaki 193,5 kilometrelik etabında Philipsen, 4 saat 43 dakika 15 saniyelik derecesiyle birinciliğe ulaştı. Bahrain Victorious takımından Alman sporcu Phil Bauhaus yarışı ikinci, Lotto-Dstny takımı için yarışan Avustralyalı Caleb Ewan ise üçüncü tamamladı. Jasper Philipsen'in yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

JASPER PHİLİPSEN KİMDİR?

Jasper Philipsen, 2 Mart 1998'de Belçika'nın Mol şehrinde doğdu. UCI ProTeam Alpecin-Deceuninck için yarışan Belçikalı profesyonel bir bisikletçi, Temmuz 2019'da, 2019 Tour de France'ın başlangıç listesinde seçildi. Ekim 2020'de2020 Vuelta a España için başlangıç listesinde seçildi.



