Jean Onana forma giydi, Marsilya kendi sahasında takıldı!

Marsilya, Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 18. haftasında kendi sahasında ağırladığı Strasbourg ile 1-1 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.01.2024 - 09:38
Jean Onana forma giydi, Marsilya kendi sahasında takıldı!
Abone Ol google-news
Player Alanı

Fransa Ligue 1'in 18. hafta karşılaşmasında Marsilya sahasında konuk ettiği Strasbourg ile 1-1 berabere kaldı.

Ev sahibi ekibin golünü 3. dakikada Samuel Gigot, Strasbourg'un golünü 90+2. dakikada Jeremy Sebas kaydetti.

Jean Onana

Marsilya'nın, Beşiktaş'tan kiraladığı Jean Onana 73. dakikada oyuna dahil oldu.

Marsilya bu galibiyetle puanını 28'e çıkartırken, Strasbourg da 24 puana ulaştı.

Marsilya bir sonraki karşılaşmasında sahasında Monaco'yu ağırlarken, Strasbourg deplasmanda Clermont'a konuk olacak.


Jean Onana marsilya Strasbourg Fransa Ligue 1

İlgili Haberler

Beşiktaş'tan geçmiş dönem üyelikleri için açıklama

Beşiktaş'tan geçmiş dönem üyelikleri için açıklama
CAS'a şikayet etti: Beşiktaş'a bir şok da Tyler Boyd'dan!

CAS'a şikayet etti: Beşiktaş'a bir şok da Tyler Boyd'dan!
Beşiktaş, Svensson'un sözleşme detayını açıkladı

Beşiktaş, Svensson'un sözleşme detayını açıkladı

En Çok Okunan Haberler