Jean Onana forma giydi, Marsilya kendi sahasında takıldı!
Marsilya, Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 18. haftasında kendi sahasında ağırladığı Strasbourg ile 1-1 berabere kaldı.
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Fransa Ligue 1'in 18. hafta karşılaşmasında Marsilya sahasında konuk ettiği Strasbourg ile 1-1 berabere kaldı.
Ev sahibi ekibin golünü 3. dakikada Samuel Gigot, Strasbourg'un golünü 90+2. dakikada Jeremy Sebas kaydetti.
Jean Onana
Marsilya'nın, Beşiktaş'tan kiraladığı Jean Onana 73. dakikada oyuna dahil oldu.
Marsilya bu galibiyetle puanını 28'e çıkartırken, Strasbourg da 24 puana ulaştı.
Marsilya bir sonraki karşılaşmasında sahasında Monaco'yu ağırlarken, Strasbourg deplasmanda Clermont'a konuk olacak.
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