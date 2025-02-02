Jean-Philippe Mateta Manchester United'ı yıktı!

Crystal Palace, İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında deplasmanda karşılaştığı Manchester United'ı 2-0 mağlup etti.

Jean-Philippe Mateta Manchester United'ı yıktı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.02.2025 - 19:32

İngiltere Premier Lig'de Manchester United ile Crystal Palace karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 2-0'lık skorla konuk ekip Crystal Palace oldu.

Crystal Palace'ın gollerini 64 ve 89. dakikada Jean-Philippe Mateta kaydetti.

MARTİNEZ OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Manchester United'da sakatlanan Lisandro Martinez, 82. dakikada sedye ile oyundan çıktı.

Ruben Amorim yönetimindeki Manchester United, iç sahada Brighton'n ardından Crystal Palace'a da kaybetti.

MANCHESTER UNİTED'I GEÇTİ

Bu galibiyetin ardından Crystal Palace puanını 30'a yükseltti ve 29 puanlı Manchester United'ı geçti.

İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta Manchester United, Tottenham'a konuk olacak. Crystal Palace, Everton'ı ağırlayacak.


Etiketler: #crystal palace #manchester united #İngiltere Premier Lig

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