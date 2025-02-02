Manchester United, Patrick Dorgu'yu açıkladı!
Manchester United, Lecce'den 20 yaşındaki kanat oyuncusu Patrick Dorgu ile 2030 yılına kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.
Manchester United, Lecce'ten Patrick Dorgu transferini resmiyete döktü.
İngiliz ekibi, 20 yaşındaki kanat oyuncusu ile 2030 yılına kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.
Manchester United'ın genç futbolcu için 30 milyon Euro bonservis ve 5 milyon Euro bonus ödemesi bekleniyor.
Lecce'de bu sezon 23 maçta süre bulan Dorgu, 3 gol attı ve 1 asist yaptı.
Etiketler: #Patrick Dorgu #manchester united #transfer
Spor Haberleri
- Fenerbahçe'den Ahmetcan hamlesi!
- Cher Ndour, imza için İtalya'da!
- Fenerbahçe Beko'dan Yalovaspor'a 100 sayı!
- Juventus, ikinci yarıda geri döndü!
- Maça dakikalar kala Kuyt'ı çıldırtan transfer kararı
- Manchester United, Patrick Dorgu'yu açıkladı!
- Beşiktaş'tan Mario Lemina açıklaması
- 8 gollü karşılaşmada Kasımpaşa'dan muhteşem geri dönüş
- Alvaro Morata, İstanbul'a geldi!
- Galatasaray'dan flaş Morata kararı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Sanık Dr. İlker Gönen cezaevinde intihar etti!
- Bilirkişi ruhsatsız çıktı!
- Okullar bir gün daha tatil edildi
- TAG Otoyolu'nda feci kaza: TIR ve otomobil yandı
- Narin Güran davasında yeni gelişme
- 'Tek bir nedeni var...'
- Maliye 150 sanatçıya inceleme başlattı
- Teğmenler gerekçeli kararın tebliğini bekliyor
- Merve Özbey’in eşi ve bir Emniyet müdürü gözaltında!
- Uçum, teğmenlerin ihracını böyle savundu!