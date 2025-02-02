Manchester United, Patrick Dorgu'yu açıkladı!

Manchester United, Lecce'den 20 yaşındaki kanat oyuncusu Patrick Dorgu ile 2030 yılına kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Manchester United, Patrick Dorgu'yu açıkladı!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.02.2025 - 16:28

Manchester United, Lecce'ten Patrick Dorgu transferini resmiyete döktü.

İngiliz ekibi, 20 yaşındaki kanat oyuncusu ile 2030 yılına kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Manchester United'ın genç futbolcu için 30 milyon Euro bonservis ve 5 milyon Euro bonus ödemesi bekleniyor.

Lecce'de bu sezon 23 maçta süre bulan Dorgu, 3 gol attı ve 1 asist yaptı.


Etiketler: #Patrick Dorgu #manchester united #transfer

İlgili Haberler

Beşiktaş'a Manchester United'dan takviye

Beşiktaş'a Manchester United'dan takviye
Manchester United bu hafta istediğini aldı!

Manchester United bu hafta istediğini aldı!
Manchester United, 90+2'de kazandı!

Manchester United, 90+2'de kazandı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler