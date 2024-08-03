Jean Tigana'dan bu yana... Giovanni van Bronckhorst'tan 18 yıl sonra bir ilk!

Süper Kupa finalinde karşılaştığı Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek şampiyon olan Beşiktaş'ta Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, 18 yıl sonra siyah-beyazlı takımda bir ilki başardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.08.2024 - 23:37
Jean Tigana'dan bu yana... Giovanni van Bronckhorst'tan 18 yıl sonra bir ilk!
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Beşiktaş, Süper Kupa maçında Galatasaray karşısında 5-0'lık bir galibiyet aldı.

Siyah-beyazlı takımın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, Beşiktaş'ın başında ilk resmi maçında ilk galibiyet aldı ve kupa kazandı.

BEŞİKTAŞ'TA 18 YIL SONRA BİR İLKİ BAŞARDI

Hollandalı teknik direktör ayrıca Beşiktaş'ta 18 yıl sonra bir ilki yaşadı.

Giovanni van Bronckhorst, Jean Tigana'dan bu yana (Temmuz 2006) Beşiktaş'ın başında Süper Kupa'yı kazanan ilk yabancı teknik direktör oldu.


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