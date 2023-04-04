Jens Stryger Larsen: 'Hayal kırıklığı yaşıyoruz'
Trabzonsporlu futbolcu Jens Stryger Larsen, Türkiye Kupası'nda Ankaragücü'ne kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Danimarkalı futbolcu, "Şu an yaşadığımız tek duygu hayal kırıklığı. Kupada devam edebilmek bizim için büyük bir hedefti. Şu an hayal kırıklığı yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.
Danimarkalı futbolcu Jens Stryger Larsen, Ankaragücü'ne 3-1 mağlup olarak kupaya veda ettikleri maçın ardından konuştu.
Larsen yaptığı açıklamada, "Şu an yaşadığımız tek duygu hayal kırıklığı. Kupada devam edebilmek bizim için büyük bir hedefti. Şu an hayal kırıklığı yaşıyoruz. Çok üzgünüz. Söyleyebileceğim tek şey; üzgün olduğumuz. Hiç kimse bizden daha çok hayal kırıklığı yaşamıyordur" dedi.
Jens Stryger Larsen
"HAFTA SONUNDA YİNE BİR MAÇ VAR"
Larsen ayrıca, "Ekip olarak elimizden gelenin en iyisini yapıp kupaya devam edebilmek istiyorduk. Hafta sonunda yine bir maç var. Kötü bir anda daha iyisini yapabilmek adına mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.
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