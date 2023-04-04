Jens Stryger Larsen: 'Hayal kırıklığı yaşıyoruz'

Trabzonsporlu futbolcu Jens Stryger Larsen, Türkiye Kupası'nda Ankaragücü'ne kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Danimarkalı futbolcu, "Şu an yaşadığımız tek duygu hayal kırıklığı. Kupada devam edebilmek bizim için büyük bir hedefti. Şu an hayal kırıklığı yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 23:25
Jens Stryger Larsen: 'Hayal kırıklığı yaşıyoruz'
Abone Ol google-news

Danimarkalı futbolcu Jens Stryger Larsen, Ankaragücü'ne 3-1 mağlup olarak kupaya veda ettikleri maçın ardından konuştu.

Larsen yaptığı açıklamada, "Şu an yaşadığımız tek duygu hayal kırıklığı. Kupada devam edebilmek bizim için büyük bir hedefti. Şu an hayal kırıklığı yaşıyoruz. Çok üzgünüz. Söyleyebileceğim tek şey; üzgün olduğumuz. Hiç kimse bizden daha çok hayal kırıklığı yaşamıyordur" dedi.

Jens Stryger Larsen

"HAFTA SONUNDA YİNE BİR MAÇ VAR"

Larsen ayrıca, "Ekip olarak elimizden gelenin en iyisini yapıp kupaya devam edebilmek istiyorduk. Hafta sonunda yine bir maç var. Kötü bir anda daha iyisini yapabilmek adına mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.


Jens Stryger Larsen trabzonspor ankaragücü Türkiye Kupası

İlgili Haberler

Trabzonspor Türkiye Kupası'na veda etti

Trabzonspor Türkiye Kupası'na veda etti
Trabzonspor’dan Vitor Hugo’ya teşekkür plaketi

Trabzonspor’dan Vitor Hugo’ya teşekkür plaketi
Son dakika... Trabzonspor'da ayrılık resmileşti!

Son dakika... Trabzonspor'da ayrılık resmileşti!

En Çok Okunan Haberler