Jerome Boateng'in menajerinden açıklama: Türkiye'ye geliyor mu?
Trabzonspor'un da ilgilendiği, Lyon forması giyen dünyaca ünlü savunma oyuncusu Jerome Boateng için menajerinden transfer açıklaması geldi.
Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan ve gelecek sezonu da iyi şekillendirmek isteyen Trabzonspor transfer harekatına başladı.
Bordo-mavililerin transfer gündemine gelen Jerome Boateng konusunda çarpıcı bir gelişme meydana geldi. Yıldız oyuncu için Abdullah Avcı "Son durumunu inceliyoruz. Marka bir oyuncu. Sakatlığı yoksa değerlendirebilecek bir oyuncu" ifadelerini kullanmıştı. Yıldız oyuncunun menajerinden açıklama geldi.
"TÜRKİYE'DEN HİÇBİR KULÜPLE GÖRÜŞMEDİK"
Sky Sport'a konuşan Boateng'in menajeri Tolga Dirican, "Jerome'un Lyon ile sözleşmesi var ve Türkiye'den hiçbir kulüple görüşmedik" açıklaması yaparken Boateng'in geçen sezon Lyon'a çok geç katıldığı için hiçbir hazırlığı olmadığını belirtti.
Dirican, "Bunu bu yıl kesinlikle tekrarlamak istemiyoruz. Jerome şimdiden yeni sezona hazırlanmak için odaklanmış bir şekilde çalışıyor. Düzenli olarak oynamak istiyor" açıklamasını yaptı.
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