Jhon Duran'dan transfer açıklaması: 'Bu spekülasyonlar zararlı'

1.06.2026 16:55:00
Geçen sezon Fenerbahçe forması giyen 23 yaşındaki Kolombiyalı oyuncu Jhon Duran, geleceğine dair açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'de geçen sezonun ilk yarısında forma giyen Jhon Duran, geleceğine dair konuştu.

Geride kalan sezonun ilk yarısında kiralık olarak Fenerbahçe forma giymesinin ardından Zenit'e giden Jhon Duran, Rus ekibinden de 14 Mayıs'ta ayrıldı.

RUSYA'DAN AYRILDI

Zenit'ten ayrılığıyla ilgili konuşan Kolombiyalı futbolcu, bu ayrılığın ailevi sorunlardan kaynaklandığını dile getirdi.

Jhon Duran, "Ailevi küçük bir sorunum vardı. Sorunu çözebilmem için beni serbest bıraktılar. Kulüpte her şey yolundaydı. Şampiyon olduk, kısa ama başarılı bir dönemdi" dedi.

"BU SPEKÜLASYONLAR ZARARLI"

Zenit'ten ayrılmasının ardından bonservisinin bulunduğu Al Nassr'a geri dönen 23 yaşındaki futbolcu, geleceğiyle ilgili, "Kiralık sözleşmem sona erdi. Menajerimle konuşup benim için en iyisinin ne olacağına bakmam gerekiyor, seçenekleri değerlendiriyoruz. Beğendiğim birçok şey var ama şu anda çok fazla konuşma ve spekülasyon olduğu için sessiz kalmayı tercih ediyorum ve bu iyi anlamda değil; bu spekülasyonlar zararlı" sözlerini sarf etti.

Fenerbahçe'de 21 maçta 5 gol atıp 3 asist yapan Jhon Duran, sezonun ikinci yarısında forma giydiği Zenit'te ise 9 maçta 2 kez ağları havalandırdı.

İlgili Konular: #fenerbahçe #zenit #Jhon Duran

