Jhon Duran, Rusya'da siftahı yaptı

Rusya Premier Ligi'nin 21. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Zenit, zirveden uzak kalan Spartak Moskova'yı konuk etti.
Gazprom Arena'da oynanan maçı Zenit, maçı 2-0 kazandı. Rusya ekibinin gollerini 45'te Aleksandr Sobolev ve 81'de penaltıdan Jhon Duran attı.
Zenit puanını 45 yaptı ve 1 puan geride takibini sürdürdü. Spartak Moskova ise 35 puanda kaldı.
Zenit'in yeni transferi Jhon Duran ilk golünü attı. Spartak Moskova'da Gedson Fernandes, 60'ta oyuna dahil oldu.
