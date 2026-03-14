Jhon Duran, Rusya'da siftahı yaptı

14.03.2026 18:27:00
Devre arasında Fenerbahçe'den ayrılıp Zenit'e transfer olan Jhon Duran ilk golünü attı.

Rusya Premier Ligi'nin 21. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Zenit, zirveden uzak kalan Spartak Moskova'yı konuk etti.

Gazprom Arena'da oynanan maçı Zenit, maçı 2-0 kazandı. Rusya ekibinin gollerini 45'te Aleksandr Sobolev ve 81'de penaltıdan Jhon Duran attı.

Zenit puanını 45 yaptı ve 1 puan geride takibini sürdürdü. Spartak Moskova ise 35 puanda kaldı.

Zenit'in yeni transferi Jhon Duran ilk golünü attı. Spartak Moskova'da Gedson Fernandes, 60'ta oyuna dahil oldu.

