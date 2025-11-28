Joan Laporta: 'Hakemler Real Madrid'i kayırıyor'

Barcelona Başkanı Joan Laporta, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in 'Caso Negreira' (Barcelona ve İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu Hakemler Teknik Komitesi eski başkan yardımcısı Jose Maria Enriquez Negreira'yı ilgilendiren devam eden bir spor yolsuzluğu soruşturmasıdır) ve Barcelona'nın geçmişteki sportif başarılarına dair yaptığı sert açıklamalara yanıt verdi.

Andorra'daki "Principado azulgrana" kitabı tanıtımı sırasında konuşan Laporta, Perez'in sözlerini "derin bir Barcelona paranoyası" olarak nitelendirerek eleştirdi.

"BARCELONA HİÇBİR HAKEMİ SARIN ALMADI"

Laporta, Perez'in "Barcelona hakemlere rüşvet verdi" iddialarının gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak, "Barcelona hiçbir hakemi satın almadı. Negreira konusunu gereksiz yere uzatıyorlar çünkü ellerinde bir şey yok. Bu, Barcelona'ya yönelik bahaneyle karalama çabasıdır" dedi.

"REAL MADRID HER ZAMAN KAYIRILDI"

Hakem kararları konusuna değinen Laporta, Real Madrid'in sürekli avantaj sağladığını belirterek "Barcelona genellikle hakemlerden lehine karar görmez. Ama Real Madrid her zaman kayırıldı. Geçen hafta iki gol attılar; biri Bellingham'ın eline çarpan top, diğeri Vinicius'un Inaki Pena'nın burnunu kırdığı pozisyon. Bu goller olmasa Barcelona şu anda La Liga'da lider olurdu" açıklamasını yaptı.

"BUNU KABULLENMEK İSTEMİYORLAR"

Laporta, Barcelona'nın sportif başarılarının sorgulanmasına tepki gösterirken "Madridliler, Barcelona'nın tarihindeki en başarılı dönemi hedef alıyorlar. 2004-2015 yılları arasında dünya çapında referans olan bir takımdık. Hegemonik olduk ve bunu kabul etmek istemiyorlar" ifadelerini kullandı.

"TELEVİZYONDAN HAKEMLERİ YÖNLENDİRİYORLAR"

Florentino Perez'in Javier Tebas'a yönelik eleştirilerine de yanıt veren Laporta, Tebas'ı görevinde büyük baskı altında bir kişi olarak tanımladı ve "Madrid'in La Liga ile çatışması var ve Tebas'ı devirmeye çalışıyorlar. Ben bu stratejiye güvenmiyorum" ifadelerini kullandı.

Laporta ayrıca, Real Madrid'in hakemleri etkilemeye çalıştığını iddia ederek, "Her hafta televizyon kanalları aracılığıyla hakemleri yönlendirmeye çalışıyorlar" dedi.

Laporta, Barcelona'nın adil bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak sözlerini tamamladı. Katalan ekibinin başkanı ayrıca kulübün geçmişteki başarılarını ve itibarını koruma kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.

Öte yandan Laporta'nın açıklamaları, La Liga'daki tartışmaları yeniden gündeme taşırken, Barcelona-Real Madrid rekabetinde gerilimin artmasına neden oldu.