Joao Cancelo'nun yeni adresi Bundesliga oldu
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Bayern Münih, İngiltere Premier Lig kulübü Manchester City forması giyen Portekizli futbolcu Joao Cancelo'yu kiraladı.
Almanya'nın Bayern Münih takımı, İngiltere ekibi Manchester City'den Portekizli savunma oyuncusu Joao Cancelo'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.
Bayern Münih Kulübü, 28 yaşındaki futbolcunun, satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandığını duyurdu.
70 MİLYON EURO'LUK OPSİYON
Kulüp tarafından sözleşme ayrıntıları açıklanmasa da İngiltere basınında Cancelo'nun satın alma opsiyonunun 70 milyon Euro olduğu öne sürüldü.
Altyapısında yetiştiği Benfica'da oynadıktan sonra Valencia, Inter ve Juventus formaları giyen Cancelo, 2019'da Manchester City'ye transfer oldu.
Sağ ve sol bekte görev yapan tecrübeli oyuncu, Manchester City kariyerinde çıktığı 154 maçta 9 gol kaydetti. Portekiz Milli Takımı'nda da görev alan Cancelo, Manchester ekibinde ikişer kez Premier Lig ve Lig Kupası zaferi yaşadı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Vatandaşlık oyununda ikinci perde
- Filiz Akın’dan kötü haber!
- 'Bıyıklarını kesenlere' seslendi
- EYT'de ayrıntılar belli oldu
- Restorasyon yine arkadaşa!
- Erdoğan, valiyi azarlamıştı
- Kılıçdaroğlu'ndan 'suikast' çıkışı
- Erdoğan'ın 'diploma'sı davası görüldü
- Kemal Kılıçdaroğlu çok sert uyardı
- 'Gerçekte korkudan uyuyamayan ödlek'