Joao Cancelo'nun yeni adresi Bundesliga oldu

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Bayern Münih, İngiltere Premier Lig kulübü Manchester City forması giyen Portekizli futbolcu Joao Cancelo'yu kiraladı.

AA
Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 17:44
Joao Cancelo'nun yeni adresi Bundesliga oldu
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Almanya'nın Bayern Münih takımı, İngiltere ekibi Manchester City'den Portekizli savunma oyuncusu Joao Cancelo'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.

Bayern Münih Kulübü, 28 yaşındaki futbolcunun, satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandığını duyurdu.

70 MİLYON EURO'LUK OPSİYON

Kulüp tarafından sözleşme ayrıntıları açıklanmasa da İngiltere basınında Cancelo'nun satın alma opsiyonunun 70 milyon Euro olduğu öne sürüldü.

Altyapısında yetiştiği Benfica'da oynadıktan sonra Valencia, Inter ve Juventus formaları giyen Cancelo, 2019'da Manchester City'ye transfer oldu.

Sağ ve sol bekte görev yapan tecrübeli oyuncu, Manchester City kariyerinde çıktığı 154 maçta 9 gol kaydetti. Portekiz Milli Takımı'nda da görev alan Cancelo, Manchester ekibinde ikişer kez Premier Lig ve Lig Kupası zaferi yaşadı.


Joao Cancelo Bayern Münih Manchester City transfer

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