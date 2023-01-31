Tolga Ciğerci, Bundesliga ekibi Hertha Berlin'e transfer oldu

Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 14:24

Güncelleme: 31 Ocak 2023 - 14:24

Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden MKE Ankaragücü, Tolga Ciğerci'nin Almanya Bundesliga ekibi Hertha Berlin'e transferi için anlaşma sağlandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Tolga Ciğerci'nin transferi için Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin kulübü ile anlaşma sağlanmıştır.

Tolga Ciğerci'ye bugüne kadarki emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Tolga Ciğerci

16 MAÇTA 5 GOLE KATKI!

Bu sezon Ankaragücü formasıyla Süper Lig'de 16 maça çıkan Tolga Ciğerci 2 gol, 3 asistlik istatistik yakaladı.

Deneyimli orta saha oyuncusu Türkiye'de Galatasaray, Fenerbahçe, Başakşehir ve Ankaragücü formaları giydi.



