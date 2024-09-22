Joao Mario: 'Hocam nerede isterse orada oynarım'
Süper Lig'in 6. haftasında kendi sahasında ağırladığı Eyüpspor'u 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta Portekizli oyuncu Joao Mario, maçın ardından konuştu. Mario, "Hocam nerede isterse orada oynarım. Her pozisyonda rahatım. Takıma ne gerekiyorsa onu oynarım" dedi.
Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Joao Mario, Eyüpspor'u mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.
Joao Mario yaptığı açıklamada, "Çok özel bir atmosfer vardı. Taraftarımıza teşekkürler. 3 puanı aldığımız için mutluyuz. Bu şekilde devam etmeliyiz" dedi.
"HOCAM NEREDE İSTERSE ORADA OYNARIM"
Portekizli oyuncu, "Adaptasyon sürecim çok iyi gidiyor. Çok güzel bir şehir, yeni bir takım. Hocamızın mentalitesine adapte oluyorum. Buradaki insanlar da beni çok iyi karşıladı. İç sahadaki ilk maçı kazandığım için çok mutluyum. Fiziksel ve mental olarak da iyileşme durumum var. Gelişecek çok noktam var. Her oyuncu kendini geliştirmeli. Tek odak noktam takıma faydalı olmak ve her maçı kazanmak" ifadelerini kullandı.
Oynadığı mevkilere de değinen Mario, "8-10 numara, sağ sol kanat, tüm pozisyonlarda oynadım. Herhangi bir pozisyonda daha iyi, daha kötü değilim. Hocam nerede isterse orada oynarım. Her pozisyonda rahatım. Takıma ne gerekiyorsa onu oynarım" diye konuştu.
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