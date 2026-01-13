Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sadettin Saran'dan CEV Şampiyonlar Ligi açıklaması!

13.01.2026 17:15:00
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonuna iki yıl süreyle ev sahipliği yapmaları konusunda açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Fenerbahçe'nin CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonuna Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda iki yıl ev sahipliği yapacak olmasına ilişkin basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"ÇOK MUTLUYUZ, GURURLUYUZ"

Sadettin Saran, yaptığı açıklamada, "CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ne ev sahipliği yapacağımız için çok mutluyuz. Bunun gururunu ve sorumluğunu taşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Saran, açıklamasının devamında, "Fenerbahçe olarak bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da Türk sporunu ve Türk voleybolunu, Avrupa sahnesinde en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz" sözlerini sarf etti.

