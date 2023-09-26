Joaquin Fernandez'den Trabzonspor'a müjde!

Trabzonspor, Hatayspor mağlubiyeti sonrası Süper Lig'in 7'nci haftasında oynayacağı Pendikspor maçının hazırlıklarına başladı. Slovenya kampında sakatlanan ve yurt dışında tedavi gören Joaquin Fernandez bordo mavili takıma döndü.

DHA
Yayınlanma: 26.09.2023 - 15:36
Joaquin Fernandez'den Trabzonspor'a müjde!
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Süper Lig’in 6’ncı haftasında Hatayspor’a 3-2 mağlup olan Trabzonspor, Pendikspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde saat 11.00’de çalışmalara başlayan bordo-mavililerde, Hatayspor maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise teknik ısınmanın ardından rondo, sonuçlandırma ve dar alanda oyun çalışması yaptı.

FERNANDEZ TAKIMA KATILDI

Yaz transfer döneminde Trabzonspor’a katılan ve Slovenya kampında sakatlandığı için uzun süredir tedavi gören Joaquin Fernandez, kente dönerek takıma katıldı. İspanyol stoper Pendikspor maçı hazırlıklarında yer aldı. 

Bordo-mavili takım, haftasonu oynayacağı Pendikspor maçı hazırlıklarına yarın saat 17.00’de yapılacak antrenmanla devam edecek.


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