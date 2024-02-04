Yayınlanma: 04.02.2024 - 21:33

Güncelleme: 04.02.2024 - 21:33

Beşiktaş ile adı yan yana gelen İngiliz stoper Joe Worrall'ın kim olduğu özellikle Beşiktaşlı taraftarlar tarafından merak ediliyor.Şu an Nottingham Forest'ta forma giyen futbolcunun nereli olduğu, kaç yaşında olduğu araştırılıyor. Peki, Joe Worrall kim, kaç yaşında, nereli? Joe Worrall hangi takımlarda oynadı? İşte ayrıntılar...

JOE WORRAL KİMDİR?

Joseph "Joe" Adrian Worrall 10 Ocak 1997'de Nottingham'da doğdu. Sekiz yaşında Kimberley Miners' Welfare'de futbol oynamaya başladı, Watnall'a taşındığında Priory Celtic'te ve Hucknall'a taşındığında Hucknall Sports'ta oynadı.

HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Joe Worrall, diğer yerel takımlar Derby County ve Leicester City'nin ilgisini reddederek Ekim 2011'de Nottingham Forest ile sözleşme imzaladı. Ardından, 8 Ocak 2016'da League Two kulübü Dagenham & Redbridge'e bir aylık kiralık olarak katıldı.

Profesyonel olarak ilk maçına ertesi gün Everton'a karşı oynanan ve Dagenham & Redbridge'in 2-0 kaybettiği FA Cup üçüncü tur maçında çıktı ve ilk profesyonel golünü 23 Ocak'ta Newport County ile deplasmanda 2-2 berabere kaldıkları maçta attı.

27 Şubat 2017'de Worrall, Nottingham Forest'taki kalış süresini 2020'ye kadar uzatmak için üç buçuk yıllık bir sözleşme imzaladı. Daha sonra aynı yıl Toulon Turnuvası'nda İngiltere ile gösterdiği başarının ardından 2022'ye kadar bir uzatma daha imzaladı. 31 Ağustos 2018'de Worrall, İskoç Premiership kulübü Rangers'a 2018-19 sezonunun sonuna kadar kiralık olarak katıldı.

Rangers'taki kiralık döneminin ardından Worrall, yeni teknik direktör Sabri Lamouchi yönetimindeki Nottingham Forest takımının kilit oyuncularından biri oldu ve savunma oyuncusu 2019-20 sezonunun her lig maçına ilk 11'de başladı. Şubat 2020'de dört yıllık sözleşme uzattı.

2021-22 sezonu boyunca Worrall, Lewis Grabban'ın sakatlığı nedeniyle yokluğunda Forest takımına düzenli olarak kaptanlık yaptı. 4 Ağustos 2022'de Worrall, 2022-23 Premier Lig sezonu için Forest'ın kaptanı olarak seçildi

19 Mayıs 2017'de Worrall, 2017 FIFA U-20 Dünya Kupası için U20 kadrosuna terfi eden Charlton Athletic'ten Ezri Konsa'nın yerine 2017 Toulon Turnuvası için İngiltere temsilci kadrosuna çağrıldı. Takımın kaptanı olarak atanan Worrall, dört kez oynadı ve finalde Fildişi Sahili ile 1-1 berabere kaldıktan sonra penaltılarda İngiltere şampiyonluğunu korurken kupayı kaldırdı.