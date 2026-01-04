Cumhuriyet Gazetesi Logo
Trabzonspor maçı öncesi Galatasaray'da Eren Elmalı gelişmesi!

Trabzonspor maçı öncesi Galatasaray'da Eren Elmalı gelişmesi!

4.01.2026 18:15:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Trabzonspor maçı öncesi Galatasaray'da Eren Elmalı gelişmesi!

Galatasaray'ın milli oyuncusu Eren Elmalı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında aldığı 45 günlük hak mahrumiyeti cezasını tamamladı.

Galatasaray'da Eren Elmalı, sahalara dönüyor.

TFF'den bahis soruşturması nedeniyle aldığı 45 günlük hak mahrumiyeti cezasını tamamlayan Eren Elmalı, Süper Kupa yarı final maçında Trabzonspor karşısında sahadaki yerini alabilecek.

Eren'in yokluğunda Ismail Jakobs'un da sakatlanmasıyla formayı Kazımcan Karataş almıştı.

OKAN BURUK KİMİ TERCİH EDECEK?

Bugünlerde Ismail Jakobs, Senegal ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele ederken Okan Buruk'un Trabzonspor karşısında formayı kime vereceği merak konusu.

İlgili Konular: #galatasaray #trabzonspor #Eren Elmalı

İlgili Haberler

Galatasaray'da Trabzonspor maçı öncesi Lemina gelişmesi
Galatasaray'da Trabzonspor maçı öncesi Lemina gelişmesi Turkcell Süper Kupa’da Trabzonspor’la karşılaşacak Galatasaray hazırlıklarını tamamladı. Afrika Uluslar Kupası’nda Gabon’un elenmesinin ardından Mario Lemina, sarı-kırmızılı takıma geri döndü ve son antrenmanda yer aldı.
Galatasaray'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu: Sarı-kırmızılılarda 5 eksik!
Galatasaray'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu: Sarı-kırmızılılarda 5 eksik! Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor ile karşılaşacak Galatasaray, kamp kadrosunu açıkladı.
35 milyon Euro'luk teklif... Galatasaray orta saha transferinde kesenin ağzını açtı!
35 milyon Euro'luk teklif... Galatasaray orta saha transferinde kesenin ağzını açtı! Galatasaray'ın Inter forması giyen Davide Frattesi'nin transferi için 35 milyon Euro'luk bir teklif yapacağı iddia edildi.