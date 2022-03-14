Johan Elmander: Önceden tahmin etmek imkansız
Bir dönem Galatasaray forması da giyen İsveçli futbolcu Johan Elmander, Beşiktaş derbisi öncesi açıklamalarda bulundu. Elmander, "Bu büyük maçların skorlarını önceden tahmin etmek neredeyse imkansız" dedi.
Galatasaray taraftarının unutamadığı isimlerden Johan Elmander, Beşiktaş karşılaşmasını TRT Spor'a değerlendirdi.
Johan Elmander, ''İstanbul'daki derbiler her zaman önemlidir. Fenerbahçe, Beşiktaş veya Trabzonspor ile oynamamız hiç fark etmez. Bu maçlar zordur ve herkesin ilgisini çeker. Bu büyük maçların skorlarını önceden tahmin etmek neredeyse imkansız. Ligdeki konumunuz derbiyi etkilemez. Galatasaray'ı devamlı takip ediyorum. Takım ortalama bir performans gösteriyor. Gomis'in tekrar İstanbul'a dönmesi gol konusunda Galatasaray'ı rahatlatacaktır. Takım şu an zor zamanlar yaşıyor taraftarın desteğine ihtiyacı var" dedi.
"ÇOK ÖZLÜYORUM"
Geri dönüş için açık kapı bırakan İsveçli, "Türkiye'ye dönme konusunda kapıları her zaman açık tutuyorum. Şu an Riera Galatasaray'da görev yapıyor, gelecekte neler olur bilmiyorum. Antrenörlük için gerekli belgeleri tamamladığımda eski kulübüm için sorumluluk almayı elbette isterim" ifadelerini kullandı.
Derbi performansına da değinen Elmander, "İlk derbimde Fenerbahçe'yi 3-1 yenmiştik, golü atıp taraftarlara koşmuştum o an benim için unutulmazdı. Beşiktaş'a da oynadığımız maçta 2 gol atmıştım, özellikle son dakikadaki attığım gol sonrası atmosferi unutamıyorum, çok özeldi. Ülkedeki herkese selamlarımı ve sevgilerimi iletiyorum onları çok özlüyorum" diye konuştu.
Fotoğraf: Johan Elmander/Instagram
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