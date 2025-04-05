Trabzonspor'dan PFDK cezalarına sert tepki!
Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, PFDK kararlarının açıklanmasının ardından flaş bir paylaşımda bulundu.
Trabzonspor, PFDK cezalarının ardından bir paylaşımda bulundu.
Bordo-mavili ekibin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Görmezler, duymazlar, bilmezler..." ifadeleri kullanıldı.
TRABZONSPOR MAÇINDA OYNAYABİLECEKLER
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, PFDK'den 3 maç ceza aldığı için Trabzonspor maçında yedek kulübesinde olabilecek. Portekizli teknik adam, 3 maçlık cezasını kupada çekecek.
İşte Trabzonspor'un paylaşımı:
Görmezler, duymazlar, bilmezler... pic.twitter.com/uJxhq8r3rJ— Trabzonspor (@Trabzonspor) April 5, 2025
Fenerbahçe'de 1 maç ceza alan Mert Hakan Yandaş ve 3 maç ceza alan Fred de Trabzonspor maçında forma giyebilecek.
Etiketler: #trabzonspor #fenerbahçe #PFDK
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