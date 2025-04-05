Trabzonspor'dan PFDK cezalarına sert tepki!

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, PFDK kararlarının açıklanmasının ardından flaş bir paylaşımda bulundu.

Trabzonspor'dan PFDK cezalarına sert tepki!
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 05.04.2025 - 18:54

Trabzonspor, PFDK cezalarının ardından bir paylaşımda bulundu.

Bordo-mavili ekibin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Görmezler, duymazlar, bilmezler..." ifadeleri kullanıldı.

TRABZONSPOR MAÇINDA OYNAYABİLECEKLER

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, PFDK'den 3 maç ceza aldığı için Trabzonspor maçında yedek kulübesinde olabilecek. Portekizli teknik adam, 3 maçlık cezasını kupada çekecek.

İşte Trabzonspor'un paylaşımı:

 

Fenerbahçe'de 1 maç ceza alan Mert Hakan Yandaş ve 3 maç ceza alan Fred de Trabzonspor maçında forma giyebilecek.


Etiketler: #trabzonspor #fenerbahçe #PFDK

İlgili Haberler

Trabzonspor maçında olacak mı? İşte Mourinho'yu bekleyen ceza!

Trabzonspor maçında olacak mı? İşte Mourinho'yu bekleyen ceza!
Fenerbahçe'den TFF'ye Trabzonspor maçı çağrısı: 'Son derbide yaşandığı gibi...'

Fenerbahçe'den TFF'ye Trabzonspor maçı çağrısı: 'Son derbide yaşandığı gibi...'
Fenerbahçe maçı öncesi Trabzonspor'da sakatlık!

Fenerbahçe maçı öncesi Trabzonspor'da sakatlık!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler