Jokey Gökhan Kocakaya beraberlik çağrısı yaptı: 'Gün birlik günüdür'

Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 09:49

Güncelleme: 11 Şubat 2023 - 09:51

Depremzedeler için Ahbap Derneği’ne ve bir köye yardımda bulunan jokey Gökhan Kocakaya, afet bölgesindeki fırsatçılara tepki gösterdi.

Kocakaya, “Herkesin gönüllü olarak gece gündüz çalıştığı ortamlarda böyle vicdansız insanların ortaya çıkmaları yenilir yutulur bir durum değil. Fırsatçılara yuh olsun! Acımız büyük, gün birlik günü. TV’de yaşananları izlerken gözyaşlarıma hâkim olamıyorum. Bir hatırlatma yapmak istiyorum. Türkiye Jokey Kulübü (TJK); Adana, Diyarbakır, Elazığ ve Şanlıurfa hipodromlarını, depremzedeleri misafir edip konaklama ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak için açık tutuyor” dedi.

Gökhan Kocakaya

"BURALAR DÜMDÜZ OLMUŞ"

Başarılı jokeylerden Özcan Yıldırım, deprem felaketiyle ilgili “Psikolojimiz bozuldu” yorumunu yaptı. Yıldırım, Türkiye Jokey Kulübü’nün yanı sıra at sahipleri, jokeyler ve seyislerin depremzedeler için hiçbir fedakârlıktan kaçınmadığını söyledi.

Özcan Yıldırım

Özcan Yıldırım, deprem bölgesine gönüllü giden dizi oyuncusu arkadaşı Turan Selçuk Yerlikaya’nın kendisini aradığını ve “Buralar dümdüz olmuş, ev kalmamış, şoktayım. Çok zor bir durum. Bazı şeyler söylenenden fazla” dediğini dile getirdi.