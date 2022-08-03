Jordan Larsson kimdir, kaç yaşında, nereli? Jordan Larsson kimin oğlu?

03 Ağustos 2022 Çarşamba, 16:38

Carl Henrik Jordan Larsson 20 Haziran 1997 yılında? Hollanda'da doğdu. Kariyerine 2010'ların başında İsveç takımı Högaborgs BK ile başladı. Helsingborgs IF , NEC Nijmegen ve IFK Norrköping takımlarında oynadıktan sonra 2019'da Spartak Moskova'ya transfer oldu. 2018'de İsveç milli takımı için uluslararası maçına çıktı. 2 Ağustos 2019'da Rusya Premier Ligi kulübü FC Spartak Moskova'ya transfer oldu.

27 Haziran 2022'de Larsson'ın Spartak Moskova ile olan sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

JORDAN LARSSON KİMİN OĞLU?

Jordan Larsson, İsveçli eski futbolcu Henrik Larsson'un oğludur.



