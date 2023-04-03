Jorge Jesus için Suudi Arabistan iddiası

Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 16:47

Güncelleme: 03 Nisan 2023 - 16:47

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus için Portekiz'den dikkat çekici bir iddia geldi.

A Bola'da yer alan habere göre, Herve Renard sonrası yeni teknik direktör arayan Suudi Arabistan'ın Jesus ile ilgilendiği aktarıldı.

Jorge Jesus

BREZİLYA İLE ADI GEÇİYORDU

Portekizli teknik direktörün de, yakından tanıdığı bir ülkenin milli takımının başına geçmeye sıcak baktığı öne sürüldü. Jesus'un, daha önce Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal'de çalıştığı hatırlatıldı.

68 yaşındaki teknik direktörün ayrıca Brezilya Milli Takımı ile adının geçtiği kaydedildi.

"SEZON BİTİNCE KARAR VERECEĞİM"

Fenerbahçe ile sözleşmesinin mayıs ayında bittiğini her fırsatta dile getiren Jorge Jesus, önceki hafta Brezilya'da geleceğine ilişkin konuşmuştu.

Portekizli hoca şu ifadeleri kullanmıştı;

"Dünyada Brezilya'ya teknik direktörlük yapmak istemeyen herhangi bir teknik direktör var mı? Belki Real Madrid'de ya da Barcelona'da çalışıyor olsam... Benimle kimse görüşmedi. Sözleşmem mayıs ayında bitiyor. Sonra ne olacağını göreceğiz."

"Sezon bittiğinde harekete geçeceğim. Her zaman böyle yapıyorum. Hemen karar vermiyorum. Türkiye'de kalıp kalmayacağımı göreceksiniz"

"HER ŞEY BİR OLASILIK"

"Sadece şampiyonluk kazanabilecek takımları kabul ederim, kulüplerimi bu şekilde seçiyorum. Hiçbir şey kazanamayacağım bir kulüpte teknik direktörlük yapmam."

"Kariyerimde her şey bir olasılık. Hiçbir şeyi bir kenara bırakamam. Aralarından seçim yapabileceğim birçok şey var ve mayıs ayında sözleşmem bittiğinde ne olacağını göreceğiz"