Jorge Jesus ile Emre Belözoğlu transferde karşı karşıya! Fenerbahçe harekete geçti

25 Kasım 2022 Cuma, 09:23

2022 FIFA Dünya Kupası arasına en yakın rakibi Galatasaray'ın 2 puan önünde lider giren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertliler, teknik direktör Jorge Jesus’un da beğendiği yıldız oyuncu için sezon sonunda hamle yapmaya hazırlanıyor.

TRANSFERDE SÜRPRİZ HAMLE

Milliyet'in haberine göre Fenerbahçe’nin gündeminde Bertrand Traore ismi var. Yıldız futbolcu sarı-lacivertlilerin sezon başında takip ettiği isimler arasındaydı. Ancak Emre Belözoğlu'nun hocalık yaptığı Başakşehir hızlı davranarak 27 yaşındaki futbolcuyu Aston Villa’dan 1 yıllığına kiraladı. Sarı-lacivertliler, buna rağmen Burkina Fasolu yıldızdan vazgeçmiş değil.

ASTON VILLA SATMAK İSTİYOR

Fenerbahçe, 27 yaşındaki oyuncunun Başakşehir’de sergileyeceği performansa göre sezon sonunda harekete geçebilir. Yıldız futbolcunun Aston Villa ile olan sözleşmesi 2024’te sona erecek. Ancak İngiliz ekibi, kadroda düşünmediği ve maaşı 4.2 milyon Euro’yu bulan oyuncuyu önümüzdeki yaz bonservisiyle göndermek istiyor.

Jorge Jesus’un da beğendiği Traore, bu sezon Başakşehir ile çıktığı 16 maçta 3 gol atıp, 1 asist yaptı.



