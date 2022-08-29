Jorge Jesus: Kötü bir maç çıkardık
Süper Lig'in 4. haftasında Konyaspor'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus, "Takımın istediklerimizi uygulayamadığı bir maç oldu. Kötü bir maç çıkardık" açıklamasını yaptı.
Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Konyaspor ile Fenerbahçe, Eskişehir Yeni Stadı'nda karşı karşıya geldi. İki takımın da 10 kişi kaldığı maçı Konyaspor, Muhammet Demir'in 66. dakikada attığı golle 1-0 kazanarak 3 puana ulaştı.
Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Jorge Jesus, "Takımın istediklerimizi uygulayamadığı bir maç oldu. Kötü bir maç çıkardık. Valencia'nın kırmızı kartı saha içi organizasyonumuzu kaybetmemize sahip oldu" dedi.
"Takımımın ön bölgedeki organizasyonu beğenmedim. Çok fazla pozisyon olan bir maç değildi" diyen Portekizli hoca, "Rakibimiz de çok fazla pozisyona giremedi. 1 kişi de eksik olsak daha iyi performans göstermemiz gerekirdi" ifadelerini kullandı.
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