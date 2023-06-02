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Jorge Jesus, Süper Lig'deki ilk derbi galibiyetini almak istiyor

Fenerbahçe’nin Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus, Galatasaray maçını kazanarak Türkiye’de ilk kez derbi galibiyeti almak istiyor.

İHA
Yayınlanma: 02.06.2023 - 12:14
Jorge Jesus, Süper Lig'deki ilk derbi galibiyetini almak istiyor
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Galatasaray'ın Süper Lig şampiyonu olmasının ardından gözler dev derbiye çevrildi. 

Fenerbahçe'nin 68 yaşındaki çalıştırıcısı, İstanbul derbisinde Galatasarayı yenerek, Türkiye'deki ilk derbi sevincini yaşamak istiyor.

Spor Toto Süper Lig’in 37. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Geçtiğimiz hafta Antalyaspor’a karşı sahadan galibiyetle ayrılmasına rağmen şampiyonluğu rakibine kaptıran sarı-lacivertliler, derbiden 3 puanla ayrılmak istiyor.

DERBİ KAZANAMADI

Sezon başında takımın başına geçen Jorge Jesus, bu sezon derbilerde galibiyet yaşayamadı. Jesus, sahadan mağlubiyetle ayrılması halinde Fenerbahçe'nin başında Guus Hiddink'ten (1990-1991) bu yana bir Süper Lig sezonunda sarı-kırmızılı ekibe karşı oynadığı iki maçı da kaybeden ilk teknik direktör olacak.

Portekizli çalıştırıcı yönetiminde Fenerbahçe’nin ezeli rakiplerine karşı bu sezon aldığı sonuçlar şöyle:

2 Ekim 2022: Beşiktaş: 0 - Fenerbahçe: 0

8 Ocak 2023: Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 3

2 Nisan 2023: Fenerbahçe: 2 - Beşiktaş: 4


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