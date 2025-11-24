Jorge Jesus'tan Al Nassr'da rekor!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
24.11.2025
Suudi Arabistan Ligi'nde Al Nassr ile 9'da 9 yapan Jorge Jesus, kulüp rekoru kırdı.

Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği ve teknik direktörlüğünü Jorge Jesus'un yaptığı Al Nassr, Suudi Arabistan Ligi'nde yoluna kayıpsız devam ediyor.

Al Nassr, ligde son olarak Al Khaleej'ı 4-1'lik skorla mağlup etti. Al Nassr, bu galibiyetle birlikte ligde 9'da 9 yaptı ve kulübün galibiyet rekorunu kırdı.

Takımın teknik direktörü Jorge Jesus, yaptığı açıklamada, "Al Nassr'ı kim durdurabilir bilmiyorum ama yenilmez takım yoktur" dedi.

Takımın galibiyet serisine değinen Portekizli teknik direktör, "Bir sonraki maçta bu rekoru geliştirmeye çalışacağım" diye konuştu.

Suudi Arabistan Ligi'nde 9'da 9'la yoluna kayıpsız devam eden Al Nassr, ligin bir sonraki haftasında Najma ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

