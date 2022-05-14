Jorge Jesus'ta geri sayım... Ailesi ile geliyor!
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin gelecek sezon takımın başına getirmeyi planladığı Portekizli hoca Jorge Jesus'un İstanbul'a geleceği iddia edildi.
Fenerbahçe'de Jorge Jesus ismi her geçen gün biraz daha yüksek sesle konuşulmaya başlanırken, Portekizli teknik adamın ailesinin İstanbul'a geleceği öne sürüldü.
Sözcü Gazetesi'nden İrfan Yirmibeş'in haberine göre, Fenerbahçe ve Jorge Jesus arasındaki görüşmeler olumlu ilerliyor ancak hâlâ aşılması gereken birkaç engel bulunuyor.
TÜRKİYE'YE KARŞI TEMKİNLİ
Sarı-lacivertlilerin, ‘Cumhuriyet'in 100. yılında 29. şampiyonluk' parolasıyla çıkılan yolda risk almamak adına tecrübesi ve başarılarıyla adından söz ettiren Jesus ile sözleşme imzalamak istediği kaydedildi. Bununla birlikte tarafların imza öncesi bazı çekincelerinin de giderilmesi gerektiği belirtildi.
Haberde, Ali Koç'un, Lizbon'da iki kez görüştüğü Jesus'u bu hafta İstanbul'da ağırlayacağı ifade edildi. Nihai anlaşmanın henüz bulunmadığı belirtilirken Boğaz'da yenecek yemekte, sözleşme ve projeyle ilgili detayların halledilmesinin hedeflendiği kaydedildi.
Habere göre, Jesus’un eşi Ivone ve oğlu Mauro da İstanbul'da olacak. Özellikle eşinin Türkiye'ye temkinli yaklaştığı kaydediliyor.
TAKIMDAKİLERİN KADERİ NETLEŞECEK
Görüşmede Jorge Jesus'un yardımcılarının da bulunacağı öğrenildi. Fenerbahçe'nin maçlarını uzun süredir analiz eden Portekizli hocanın ekibinin, Ali Koç'a sunum yapacağı belirtildi.
Habere göre, hem Fenerbahçe'nin hem de Jorge Jesus'un, yeni sezon öncesi ayrı ayrı transfer listesi belirledi. Taraflar arasında bu listeler üzerinden görüşmeler yapılacağı kaydedildi.
Resmi transfer teklifi alan futbolcuların kaderinin de görüşmedeki konu başlıklarından biri olması beklenirken Kim, Szalai, Crespo, Osayi ve Zajc'ın kulüpteki geleceği hakkında karar verileceği öğrenildi.
Jesus'un, takımdan gönderilmesini ve kalmasını istediği oyuncular hakkında yönetime raporunu sunduktan sonra çalışmalara başlayacağı ifade edildi.
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