Jorge Jesus'tan Beşiktaş derbisinde Batshuayi kararı!
Beşiktaş ile Fenerbahçe 2 Ekim Pazar akşamı Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. Valerien Ismael ile Jorge Jesus'un çıkaracağı kadrolar merakla beklenirken, Fenerbahçe'de forvet tercihi büyük ölçüde belli oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 2 Ekim Pazar günü Vodafone Park'ta Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus ve yardımcıları tarafından gerekli analizler yapıldı ve siyah- beyazlıların güçlü, zayıf yönleri tespit edildi.
BATSHUAYI BAŞLAYACAK, JOAO PEDRO BİTİRECEK
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Beşitaş derbisinde santrfor pozisyonu için önemli bir tercihte bulunacak. Portekizli hoca, Michy Batshuayi ve Joao Pedro arasında bir karar verecek.
Geçen sezon Beşiktaş forması giyen Batshuayi, savunmayı fazlasıyla yıpratan, rakibin oyun kurmasını engelleyen ve savunmadan rahat çıkmasına izin vermeyen bir yapıya sahip. Pedro ise daha fazla ceza sahası içindeki bitiriciliği ile öne çıkıyor.
Bu yüzden Batshuayi ile derbiye başlayıp, Pedro ile maçın bitirilmesi yüksek ihtimal görünüyor. Gelen ilk bilgiler de buna işaret ediyor.
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