Jorge Jesus'tan, Galatasaray derbisiyle ilgili net yorum: Güçlüyü herkes görecek

03 Ocak 2023 Salı, 12:52

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 8 Ocak’ta zorlu bir derbi 90 dakikası oynanacak. Türkiye’nin gözü bu maçta olacak. Böyle maçların sonucunu önceden kestirmek güç. Taraftar desteği ev sahibi için büyük avantaj.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus’un Galatasaray derbisiyle ilgili görüşü şöyle: “Kim daha güçlü bunu herkes görecek.”

‘CRESPO’YU UYARDIM, O BİLDİĞİNİ YAPTI’

Jesus’un aklı fikri hâlâ Trabzonspor maçında. Sarı-Lacivertliler 2-0 kaybettiği bu mücadelede hem çok kötü futbol ortaya koymuş hem de Crespo kırmızı kartla takımını 10 kişi bırakmıştı.

Aldığım bilgiler doğrultusunda Jesus sarı kartı bulunan Crespo’ya devre arasında "Tempolu oynayacağız. Maça ortak olmamız lazım. 15-20 dakika hata yapmamaya çalış, çok dikkatli ol” diye uyarıda bulunmuş. Ancak Crespo hocasının tüm bu uyarılarına rağmen 57. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı. Jesus küplere binmiş, soyunma odasına döndüğünde Crespo’ya büyük tepki göstermiş, “Nasıl beni dinlemiyorsun. Her şeyimizi altüst ettin” gibisinden sözler sarfetmiş.

Crespo maçlarda öyle pozisyonların içine giriyor ki tribünler hop oturup hop kalkıyor. Çünkü futbolcunun rakiplerine girişleri hep kartlık. Ama bir o kadar da iyi futbolcu olduğunu söylemeliyim.

'GOLCÜYE GEREK YOK'

Transferde her gün Fenerbahçe için golcü isimler yazılıyor. Jesus, takımdaki forvetlerin hepsinden memnun. Özellikle Valencia için övgü dolu sözler sarfediyor: “Dünya Kupası’nda üç gol atmış bir oyuncumuz var. King, Pedro, Batshuayi ve Serdar Dursun’u da sayarsak bu bölgede çok zenginiz.”

‘İLK KEZ YANILMIŞ’

Jesus’un transferleri arasında tek iş yapmayan oyuncu Bruma oldu. Portekizli çalıştırıcı kendi tercihi olan Bruma için dostlarına ilk kez bir transferde yanıldığını söylemiş. Bruma bugüne kadar Fenerbahçe forması altında sadece 5 maçta (1 lig, 4 Avrupa) forma giydi.

'MAÇIN TEKRARI GEREKİYOR'

Jesus’la birlikte futbolcular, Sivasspor-Galatasaray maçınının tamamını birlikte izlemiş. Ortak görüş, karşılaşmanın tekrarlanması yönünde. Sivasspor’un iptal edilen golüyle ilgili TFF’den, başkan Mehmet Büyükekşi’den ve Merkez Hakem Kurulu’ndan bir açıklama yapılmadı. Neyi bekliyorlar merak konusu. VAR hakemi Özgüç Türkalp çok açık Erkan Özdamar’ın başını yedi.

ANTALYA SINAVI

F.Bahçe, Süper Lig’in 17. haftasında bugün deplasmanda Antalyaspor’a konuk olacak. Saat 20.00’de başlayacak ve beIN Sports 1’den naklen yayımlanacak mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek. Sarı-Lacivertlilerde sakat Joao Pedro, Valencia, Peres ve Sangare kadroda yer almıyor.

DERBİ MELER'E Mİ?

Süper Lig’de bugün başlayacak 17. hafta maçlarının hakemleri açıklandı. Merkez Hakem Kurulu’nun Halil Umut Meler’e maç vermemesi, FIFA kokartlı hakemin 8 Ocak’taki F.Bahçe-G.Saray derbisine atanmasının çok yüksek ihtimal olduğunu ortaya koydu.

Bu haftanın hakemleri şöyle:

G.Saray-A.Gücü: Zorbay Küçük,

Antalya-F.Bahçe: Kadir Sağlam,

Trabzon-Giresun: Ali Palabıyık, Ümraniye-Hatay:

Hüseyin Göçek, Kasımpaşa-Alanya: Yasin Kol, Kayseri-

Karagümrük: Suat Arslanboğa, Konya-Sivas:

Ümit Öztürk, G.Antep-Başakşehir: Abdulkadir

Bitigen, Adana Demir-İstanbul: Mete Kalkavan.