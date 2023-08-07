Jorge Jesus'tan Joao Felix'e transfer telefonu!
Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) Atletico Madrid forması giyen Portekizli futbolcu Joao Felix'i transfer etmek istediği ileri sürüldü.
Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal, gündemine Atletico Madrid forması giyen Joao Felix'i aldı.
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Al Hilal, Felix için kiralama teklifi yapmaya hazır.
JORGE JESUS'TAN TELEFON
Al Hilal'in teknik direktörü Jorge Jesus'un, vatandaşını transfer etmek için birkaç kez Felix'i aradığı aktarıldı.
Jorge Jesus
Haberde, transfer konusunda son kararı 23 yaşındaki oyuncunun vereceği aktarıldı. Felix'in önceliğinin Barcelona ve Avrupa'da kalmak olduğu ancak Suudi Arabistan seçeneğinin de giderek güçlenen bir ihtimal olduğu vurgulandı. Felix'in kesin olarak Atletico Madrid'de kalmayacağı ifade edildi.
Joao Felix
GEÇEN YIL KİRALANDI
Portekizli futbolcu, geçen sezonun ikinci yarısını kiralık olarak Chelsea'de geçirmişti.
ATLETICO MADRID 127 MİLYON EURO ÖDEDİ
Atletico Madrid'in 2019 yazında 127 milyon Euro ödeyerek kadrosuna kattığı Felix'in İspanyol ekibiyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
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