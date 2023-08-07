Jorge Jesus'tan Joao Felix'e transfer telefonu!

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) Atletico Madrid forması giyen Portekizli futbolcu Joao Felix'i transfer etmek istediği ileri sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.08.2023 - 08:07
Jorge Jesus'tan Joao Felix'e transfer telefonu!
Abone Ol google-news

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal, gündemine Atletico Madrid forması giyen Joao Felix'i aldı.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Al Hilal, Felix için kiralama teklifi yapmaya hazır.

JORGE JESUS'TAN TELEFON

Al Hilal'in teknik direktörü Jorge Jesus'un, vatandaşını transfer etmek için birkaç kez Felix'i aradığı aktarıldı.

Jorge Jesus

Haberde, transfer konusunda son kararı 23 yaşındaki oyuncunun vereceği aktarıldı. Felix'in önceliğinin Barcelona ve Avrupa'da kalmak olduğu ancak Suudi Arabistan seçeneğinin de giderek güçlenen bir ihtimal olduğu vurgulandı. Felix'in kesin olarak Atletico Madrid'de kalmayacağı ifade edildi.

Joao Felix

GEÇEN YIL KİRALANDI

Portekizli futbolcu, geçen sezonun ikinci yarısını kiralık olarak Chelsea'de geçirmişti.

ATLETICO MADRID 127 MİLYON EURO ÖDEDİ

Atletico Madrid'in 2019 yazında 127 milyon Euro ödeyerek kadrosuna kattığı Felix'in İspanyol ekibiyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.


Joao Felix Al Hilal jorge jesus transfer

İlgili Haberler

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Elisabeth Becker'i transfer etti

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Elisabeth Becker'i transfer etti
Fenerbahçe ile Milan arasında Krunic pazarlığı: Görüşmeler sürüyor!

Fenerbahçe ile Milan arasında Krunic pazarlığı: Görüşmeler sürüyor!
Fenerbahçe, Selçuk Yula'nın 10. ölüm yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı

Fenerbahçe, Selçuk Yula'nın 10. ölüm yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı

En Çok Okunan Haberler