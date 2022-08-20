Jorge Jesus'tan rakipleri şaşırtacak plan
Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, hem Avrupa'da hem de ligde rakiplerini şaşırtacak bir sistem üzerine çalışıyor.
Fenerbahçe, Süper Lig'de oynayacağı Adana Demirspor ve Konyaspor maçları öncesi UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk mücadelesi olan Austria Wien'i 2-0 ile geçti. Sarı-lacivertliler İstanbul'daki rövanş öncesi gruplar için çok büyük bir adım atarken, aynı zamanda moral topladı.
TEK BİR SİSTEME BAĞLI KALMAK İSTEMİYOR
Milliyet'in haberine göre, Jorge Jesus, uzun maratonda tek bir sisteme bağlı kalmak istemiyor. Tecrübeli çalıştırıcı bu nedenle alternatif olarak 3-4-3 sistemini de takıma adapte etmek istiyor. Bunun en önemli avantajı ise takımın sahaya yansıtabileceği birçok sistemle rakipleri şaşırtmak olacak.
Maç içinde rakibi ve savunmayı hazırlıksız yakalamak üzerine ofansif planlar yapan Portekizli çalıştırıcı 3-4-3 sistemine de mücadele içinde dönerek rakibi zorlamayı, dengesiz yakalamayı planlıyor.
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