Jorge Jesus'un avukatından Fenerbahçe açıklaması
Fenerbahçe'nin takımın başına getirmek istediği Portekizli teknik direktör Jorge Jesus hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Jorge Jesus'un avukatı Luis Miguel Henrique, tecrübeli teknik direktörün Fenerbahçe'ye transferi konusunda açıklama yaptı.
Fenerbahçe'nin teknik direktör adaylarından Jorge Jesus'un avukatı Luis Miguel Henrique, sarı-lacivertli takımla ilgili konuştu. Avukat Henrique, Portekizli teknik adamın Fenerbahçe'den aldığı teklifi doğruladı ve henüz somut bir durumun olmadığını söyledi.
Luis Miguel Henrique, CNN Portekiz'e yaptığı açıklamada "Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Jorge Jesus ile iyi bir kimya yakalamayı başardı. Jorge Jesus'un bir teklif aldığı ve bu projeyi daha iyi anlama arzusunun olduğu doğru. Bunun dışında tartışılması gereken bazı detaylar daha var ama bu konu hakkında konuşamam" dedi.
Öte yandan avukat Luis Miguel Henrique, Jorge Jesus'un Güney Amerika'dan iki teklif aldığını açıkladı.
Ayrıca Luis Miguel Henrique "Jorge Jesus'un Güney Amerika'dan iki teklif aldığı doğru ve bu tekliflerden bir tanesi Şili'den. Jorge Jesus bugüne kadar hiçbir milli takımı çalıştırmadı. Günlük çalışmayı, günlük tempoyu seven biri. Fenerbahçe, Türkiye'de şampiyonluğa oynuyor, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak. Brezilya Mili Takımı, kendisinin söylediği gibi sadece bir istisna olabilir" ifadelerini kullandı.
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