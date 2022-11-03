Jorge Jesus'un gözdesine transfer teklifi! Sürpriz ayrılık...
Fenerbahçe'de performansıyla hocası Jorge Jesus'un vazgeçilmezleri arasında yer alan Lincoln Henrique ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. 23 yaşındaki sambacıyı Portekiz devi Porto'nun sezon başından bu yana izlettiği öğrenildi.
Her maça rotasyonla çıkan Fenerbahçe'de Lincoln Henrique, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'un vazgeçilmezlerinden biri oldu.
Sezon başında Brezilya'dan transfer edilen Lincoln, neredeyse her maç süre aldı. Brezilyalı yıldızın başarılı performanının ardından talipleri de arttı.
Fotomaç'ın haberine göre 23 yaşındaki sambacıyı Portekiz devi Porto'nun sezon başından bu yana izlettiği öğrenildi.
Porto'nun şu ana kadar 2 gol 6 asistle yıldızını parlatan Lincoln için devre arasında Kanarya'nın kapısını çalmaya hazırlandığı belirtildi.
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