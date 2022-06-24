Jorge Jesus'un gözü Mergim Berisha'da
Yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe’de forvet transferinde acele edilmiyor. İddiaya göre, Jorge Jesus, Berisha’nın takıma kazandırılması gerektiğine inanıyor, 24 yaşındaki yıldızın potansiyeline güveniyor.
Fenerbahçe’de 2022-23 sezonu çalışmaları sürüyor. Yoğun bir tempoda hazırlıklarına devam eden sarı-lacivertlilerde transfer hareketliliği yaşanıyor. Ancak bu hareketlilik içinde forvet transferinde acele edilmiyor.
Çünkü teknik direktör Jorge Jesus, elindeki mevcut forvetleri görmek ve yakından tanımak istiyor. Bilhassa Mergim Berisha konusunda Portekizli çalıştırıcı bir hayli umutlu konuşuyor.
JORGE JESUS'UN GÖZÜNE GİRMİŞ
Milliyet'in haberine göre, Berisha’nın takıma kazandırılabileceği ve direkt takımın bir numaralı forveti olabileceğine inanan Jesus, 24 yaşındaki yıldızın potansiyeline güveniyor. Shkupi ile oynanan ilk hazırlık maçında ilk 11’de başlayan ve bir hayli istekli görünen Berisha da hocasına güven sağlıyor. Jesus ve yardımcıları, zaman zaman golcü oyuncuyla birebir görüşmeler de yapıyor.
Antrenmanlarda hırslı olan, sezon başında tatilden çok çalışmalar yapan ve fiziksel olarak hazır durumda bulunan yıldız futbolcu, Jorge Jesus’un şu anda gözüne girmiş durumda. Ayrıca tecrübeli teknik direktörün ekibi de Berisha’yı yakından tanıyor.
VAR GÜCÜYLE ÇALIŞIYOR
Alman forvetin, 2 sezon önce Salzburg’da gösterdiği performans ve Şampiyonlar Ligi’nde attığı goller olumlu bir referans sağlıyor. Geçen sezon büyük ümitlerle takıma katılsa da hem özel hayatı hem de istediği forma şansını istikrarlı bir şekilde yakalayamaması ile zorlanan Mergim Berisha, 2022-23 sezonu öncesi adeta yeni bir sayfa açtı. Tüm motivasyonunu sadece saha içine veren Berisha, Jorge Jesus’un gelmesiyle daha da hırslandı. Berisha, ünlü hocanın gözüne girmek için var gücüyle çalışıyor.
Mergim Berisha, geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 30 resmi maçta 7 gol attı, 3 asist yaptı.
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