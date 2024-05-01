Jorge Jesus'lu Al Hilal Kral Kupası'nda finale çıktı!
Jorge Jesus yönetimindeki Al Hilal, Suudİ Arabistan Kral Kupası yarı finalinde karşılaştığı Al Ittihad'ı 2-1 mağlup ederek finalist oldu.
Suudi Arabistan Kral Kupası yarı finalinde Al Hilal ile Al Ittihad karşı karşıye geldi. Al Hilal deplasmanda oynadığı maçta Al Ittihad'ı 2-1 mağlup etti ve adını finale yazdırdı.
Al Hilal'e galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Michael ve 81. dakikada Saud Abdulhamid, Al Ittihad'ın golünü 67. dakikada Abderrazak Hamdallah kaydetti.
AL HİLAL 10 KİŞİ KALDI
Al Hilal'de Sergej Milinkovic-Savic 42. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
Al Hilal'in finaldeki rakibi Al Nassr - Al Khaleej eşleşmesinin ardından belli olacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu'ndan Edanur açıklaması
- Cumhuriyet'e açıkladılar: İmamlık yapıyordu
- 'Ferdi Tayfur' videosuna ilişkin açıklama
- Valilikten açıklama geldi
- Erdoğan ve Özel görüşmesi...
- Diyanet'ten 'Audi A8' açıklaması
- Panathinaikos'tan Fatih Terim kararı!
- Otopsi görüntüleri ortaya çıktı
- İzmir yaylalarında hasat başladı: 725 bin ton rekolte
- 'Milliyet farkı' ödemesi alan otelin cezası belli oldu