Jorge Jesus'lu Al Hilal Kral Kupası'nda finale çıktı!

Yayınlanma: 01.05.2024 - 10:39

Güncelleme: 01.05.2024 - 10:39

Suudi Arabistan Kral Kupası yarı finalinde Al Hilal ile Al Ittihad karşı karşıye geldi. Al Hilal deplasmanda oynadığı maçta Al Ittihad'ı 2-1 mağlup etti ve adını finale yazdırdı.

Al Hilal'e galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Michael ve 81. dakikada Saud Abdulhamid, Al Ittihad'ın golünü 67. dakikada Abderrazak Hamdallah kaydetti.

AL HİLAL 10 KİŞİ KALDI

Al Hilal'de Sergej Milinkovic-Savic 42. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Al Hilal'in finaldeki rakibi Al Nassr - Al Khaleej eşleşmesinin ardından belli olacak.