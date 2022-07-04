Jorge Jesus'un yeni prensi: İsmail Yüksek
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin genç oyuncusu İsmail Yüksek, sezon öncesi kampında gösterdiği performansla teknik direktör Jorge Jesus'un gözüne girmeyi başardı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, yeni sezon hazırlıkları kapsamında geniş bir kadroyla çalışıyor. Portekizli teknik direktör, her oyuncusuna şans verip, performanslarını görmek istiyor.
Milliyet’in haberine göre, tecrübeli hocanın sunduğu bu fırsatı en iyi şekilde değerlendiren isim İsmail Yüksek oldu. Emre Belözoğlu'nun sportif direktörlük görevindeyken Gölcükspor'dan transfer ettiği İsmail, Balıkesir, Adana Demir ve Bursaspor'a kiralanmıştı.
23 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertlilere geldikten sonra ilk kez Jesus döneminde beklediği şansı buldu. Genç futbolcu, bunu iyi şekilde kullanmak için elinden geleni yaptı. Özellikle Crespo ve Gustavo'nun olmadığı Avusturya kampında daha da parlayan İsmail Yüksek, 1-0 kazanılan Partizan mücadelesine ilk 11'de başladı. Savunmanın önünde görev yapan 23 yaşındaki oyuncu, performansıyla göz doldurdu.
SZALAİ'DEN ÖVGÜ GELDİ
İsmail Yüksek'e en büyük övgü takım arkadaşı Attila Szalai'den geldi. Macar stoper karşılaşma sonrası verdiği demeçte, "İsmail Yüksek harika bir oyuncu. Yüksek potansiyele sahip. Yaptıklarıyla bunu gösterdi. Biz de onu destekliyoruz. 6 numara oynadı ve iyi bir iş çıkardı. Gururlu olduğumuzu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.
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