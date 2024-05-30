Jose Luis Mendilibar: 'Çok büyük bir şey başardık'
Olympiakos teknik direktörü Jose Luis Mendilibar, Konferans Ligi şampiyonluğu sonrasında açıklamalarda bulundu.
Konferans Ligi finalinde Fiorentina'yı uzatmalarda devirerek şampiyonluğa ulaşan Olympiakos'ta teknik direktör Jose Luis Mendilibar karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.
Çok büyük bir şey başardıklarını söyleyen Mendilibar, "Bu başarıların gelmesi için çok şey gerekti. Şimdiye kadar az çok iyi giden başka şeyler için mücadele ettik. Ama bu çok büyük şey" ifadelerini kullandı.
'HEP BİZE DESTEK OLDULAR'
Kötü günler geçirdiklerini ancak bunu atlattıklarını söyleyen Mendilibar şu sözlerle devam etti:
"Kötü günler geçiren, çok acı çeken ve kesinlikle hiçbir şey yapamayan bu aileyi hatırlıyorum ama şu anda buradayız. Taraftarımız bizden ümidini kesmedi hep bize destek oldular."
'SÖZLEŞME HİÇBİR YERE GİTMİYOR, BURADAYIM'
Son olarak sözleşmesi için konuşan Jose Luis Mendilibar şu sözlerle cümlelerini noktaladı:
"Şu anda üst üste iki kez kupayı kazandığımı düşünmüyorum. İleride düşüneceğim ama şimdi değil. Sözleşmemin bitmesine bir yıl daha var ve o sözleşme hiçbir yere gitmiyor, yani buradayım."
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