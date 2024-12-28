Jose Mourinho, 5 futbolcunun üstünü çizdi!

Yayınlanma: 28.12.2024 - 14:55

Güncelleme: 28.12.2024 - 14:59

Süper Lig'de ikinci sırada bulunan Fenerbahçe'de gözler devre arası transfer dönemine çevrilirken, kadroda büyük bir değişim yaşanacak.

Transfer çalışmalarını hızlandıran sarı-lacivertli takımda gidecek isimler de yavaş yavaş belli olmaya başladı.

Anderson Talisca'yı kadrosuna katmaya çok yaklaşan Kanarya'da teknik direktör Mourinho ile yönetim bir araya gelecek.

Yerli rotasyonunda birçok isimden faydalanamayan Fenerbahçe'de yapılacak toplantıda gidecek isimler netleştirilecek.

5 FUTBOLCUYLA YOLLAR AYRILACAK

Sabah'ın haberine göre sarı lacivertliler, en az 5 futbolcu ile vedalaşacak.

BARTUĞ'UN KİRALANMASI GÜNDEMDE

Jose Mourinho'nun orta saha rotasyonununda forma şansı vermediği Bartuğ Elmaz'ın kiralanması gündemde. 21 yaşındaki oyuncu bu sezon 3 maçta görev aldı.

SAMET DE AYRILACAK

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Athletic Bilbao maçında goldeki hatasıyla taraftardan büyük tepki alan Samet Akaydin de takımdan ayrılacak futbolcuların başında geliyor.

Takımda sıkıntılı bir dönemde olan Samet Akaydin'in Trabzonspor'a gelmek istediği ve son kararın Şenol Güneş'te olduğu öğrenildi.

LEVENT MERCAN GÖZE GİREMEDİ

Sezon başında Fatih Karagümrük'ten kadroya dahil edilen Levent Mercan da Portekizli Jose Mourinho'nun gözüne girmeyi başaramadı.

Sarı-lacivertli forması resmi maçlarda sadece 12 dakika süre alan 24 yaşındaki sol bek oyuncusu için devre arasında gelen teklifler değerlendirilecek.

CENGİZ ÜNDER'İN SATIŞINA ONAY

Fenerbahçe'ye büyük umutlarla gelen ancak beklentileri karşılayamayan Cengiz Ünder'e de Fransız kulüpler talip. Ünder'in satışına onay verilecek.

15 milyon Euro bedelle transfer olan Cengiz Ünder, sarı lacivertlilerde toplamda 38 maça çıktı ve 9 gol katkısı yaptı.

SERDAR AZİZ İLE DE YOLLAR AYRILIYOR

Teknik direktör Mourinho'nun takımın başına gelmesinin ardından forma şansı bulamayan Serdar Aziz, transfer görüşmesi yapmak için kulüpten ayrılmıştı.

Sarı-lacivertli takımdan maaş almaya devam eden Serdar Aziz henüz hiçbir takımla anlaşma sağlayamadı.