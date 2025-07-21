Jose Mourinho'dan Benfica sorusuna yanıt! 'Asla, asla'

Fenerbahçe, hazırlık maçında Portekiz 2. lig ekiplerinden Uniao de Leiria'yı 2-0 yenerken, sarı lacivertli takımın hocası Jose Mourinho karşılaşmanın ardından çarpıcı açıklamalar yaptı.

Sport TV'ye konuşan Mourinho, Portekiz futbolunun içinde bulunduğu durumu değerlendirirken özellikle Benfica'yı yakından takip ettiğini belirtti ve "Benfica'yı daha çok merak ettiğimi itiraf ediyorum çünkü onlarla Şampiyonlar Ligi elemelerinde eşleşme şansımız yüzde 25. Ama her şeyi merakla takip ediyorum" dedi.

Benfica'daki başkanlık seçimlerine dair gelen bir soru üzerine Fenerbahçe'de de benzer bir durumun olduğunu vurgulayan tecrübeli hoca, "Fenerbahçe'de Benfica'dan önce seçim olacak. Fenerbahçe eylül ayında, Benfica ise ekim ayında seçim dönemine giriyor. Bunlar her zaman karmaşık anlardır, teknik direktör ve oyuncular olarak ne kadar istemesek de doğal olarak seçim sürecinden tamamen kaçamıyoruz" yanıtını verdi.

Jose Mourinho, Benfica'nın başkan adaylarının herhangi birisinden kendisine teknik direktörlük teklifi gelip gelmediğinin sorulması üzerine "Asla, asla" dedi ve Benfica'ya teknik direktör olarak dönme olasılığı hakkında şunları söyledi:

"Sanırım insanlar orada teknik direktör olduğumu bile hatırlamıyor. Çok uzun zaman önceydi ve çok kısa bir süreydi (Eylül 2000 - Aralık 2000). Sanırım genç nesiller artık hatırlamıyor. Kariyerimde çok önemli bir andı. Orada ilk kez, kısa bir süreliğine teknik direktörlük yaptım ve sonra çok garip bir şekilde sona erdi. Şimdi Benfica'ya mı dönüyoruz? İyi bir teknik direktörleri var (Bruno Lage). O da benim gibi Setubal doğumlu ve iyi bir arkadaşım. Umarım her şey yolunda gider. Ayrıca Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü ve çok iyi bir arkadaşım olan Mario Branco da artık orada. Umarım her şey onlar için yolunda gider. Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşırsak, doğal olarak farklı bir güç seviyeleri olacak, ama biz işlerini zorlaştırmaya çalışacağız."

Mourinho bir gün Portekiz'e döneceğini de vurgulayarak "Bu benim istediğim bir şey, ailemin istediği bir şey. İster kulüp ister ülke için olsun, geri dönmek istiyorum. Doğru zamanda, fırsat doğduğunda olacak" diyerek sözlerini tamamladı.