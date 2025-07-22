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Jose Mourinho'dan flaş Orkun Kökçü açıklaması: 'Artık Bruno Lage'yi rahatsız etmeyecek'

Jose Mourinho'dan flaş Orkun Kökçü açıklaması: 'Artık Bruno Lage'yi rahatsız etmeyecek'

22.07.2025 09:30:00
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Cumhuriyet/Spor Servisi
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Jose Mourinho'dan flaş Orkun Kökçü açıklaması: 'Artık Bruno Lage'yi rahatsız etmeyecek'

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, Beşiktaş'ın yeni transferi Orkun Kökçü hakkında açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Portekiz'de Canal 11'e verdiği röportajın kısa bir bölümü yayınlandı.

Portekizli teknik adam, Beşiktaş'ın Benfica'dan Orkun Kökçü transferiyle ilgili açıklama yaptı.

Jose Mourinho'ya Portekiz'den transfer yapma olasılığı soruldu. Mourinho bu soruya "İç piyasanın farkındayım ama gerçeklerin de farkındayım. Portekiz'de büyük hedefleri olan genç bir oyuncu için Türkiye'nin favori bir pazar olduğunu düşünmüyorum. Ama Orkun Kökçü evine gidiyor. Evine gidiyor, erken ayrılıyor, iyi kazanıyor ve artık Bruno Lage'yi rahatsız etmeyecek" sözleriyle yanıt verdi.

Öte yandan Jose Mourinho verdiği bu röportajın tamamı, 22 Temmuz Salı akşamı TSİ 23:00'te yayınlanacak.

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