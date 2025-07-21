Fenerbahçe'nin hedefinde: Bayer Leverkusen'den Granit Xhaka tekliflerine yanıt!

Yeni sezon öncesi orta sahaya üst düzey bir takviye yapmayı hedefleyen Fenerbahçe, Bayer Leverkusen'in tecrübeli oyuncusu Granit Xhaka için harekete geçti.

Sky Sports'un haberine göre, sarı-lacivertliler İsviçreli yıldız için resmi teklif sundu. Premier Lig ekiplerinden Sunderland de Xhaka ile ilgilenen kulüpler arasında yer alıyor ve İngiliz ekip de Leverkusen'e teklif iletti.

LEVERKUSEN'DEN OLUMSUZ YANIT

Ancak Leverkusen'in, her iki kulübün de tekliflerini yeterli bulmayarak reddettiği kaydedildi. Buna rağmen, hem Fenerbahçe hem de Sunderland cephesinin tekliflerini geliştirmek üzere hazırlık yaptığı belirtildi.

Haberde, Leverkusen'in henüz kapıları tamamen kapatmadığı ve transferin yeni teklifler doğrultusunda şekillenebileceği vurgulandı.

49 MAÇTA 9 GOLE KATKI

Geçen sezon Leverkusen formasıyla 49 maça çıkan tecrübeli orta saha, 2 gol ve 7 asist yaptı.