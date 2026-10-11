Jose Mourinho'dan maç sonu tepki: Basın toplantısına katılmadı

Real Madrid, İspanya LaLiga'nın 8. haftasında konuk ettiği Villarreal'i Yan Diomande'nin attığı golle 1-0 mağlup etti.

Real'de Vinicius Junior'ın attığı gol VAR uyarısıyla iptal edilirken, bu pozisyon öncesi rakibine faul yaptığı tespit edilen Brezilyalı yıldız kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Arda Güler ise ilk 11'de başladığı maçta, 77. dakikada yerini Eduardo Camavinga'ya bıraktı.

BASIN TOPLANTISINA KATILMADI

Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, karşılaşmanın ardından dikkat çekici bir karar aldı ve basın toplantısına katılmadı. Ayrıca Real Madrid oyuncularından hiçbiri basına demeç vermedi.

Portekizli teknik adamın, Villarreal maçındaki hakem kararlarından memnun olmadığı ve bu duruma tepki göstermek için böyle bir karar aldığı öne sürüldü.

İspanyol gazetesi Marca'nın haberine göre; yapacağı yorumların ceza almasına yol açabileceği endişesi taşıyan Mourinho, konuyla ilgili olarak "Sevilla ve Barcelona maçlarında yedek kulübesinde olmak istediğim için konuşmayacağım" ifadelerini kullandı.