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Beşiktaş - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
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Beşiktaş - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

11.10.2026 09:11:00
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Cumhuriyet Spor
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Beşiktaş - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, sahasında Kocaelispor'u konuk edecek. Mücadele TSİ 19.00'da başlayacak.

Beşiktaş - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor'u ağırlayacak.

Beşiktaş - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakada hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çalacak.

Beşiktaş - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Süper Lig'de oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 2 yenilgi yaşayan Vincenzo Italiano'nun öğrencileri, milli araya 12 puan ve averajla 3. sırada girdi.

Beşiktaş - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Teknik direktör Selçuk İnan yönetimindeki Kocaelispor ise rakibi gibi 4 kez galip gelirken, 2 müsabakadan ise puansız ayrıldı ve 12 puanla 4. basamakta yer aldı.

Beşiktaş - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Beşiktaş, Körfez temsilcisi karşısında kazanarak gelecek hafta oynanacak Trabzonspor maçına kayıpsız çıkmayı hedefliyor.

Beşiktaş - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

TEK EKSİK VAR

Beşiktaş'ta Kocaelispor maçı öncesinde tek eksik oyuncu bulunuyor.

Siyah-beyazlılarda sağ uyluk üst adalesinde gerilme ve kanama tespit edilen Milot Rashica, formasından uzak kalacak.

Rashica, ülkesi Kosova'nın 4 Ekim'de Avusturya ile karşı karşıya geldiği mücadelede sakatlanmıştı.

Beşiktaş - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

ORKUN KÖKÇÜ SINIRDA

Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü, Kocaelispor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Ligde Çorum FK, Erzurumspor FK ve Amed Sportif Faaliyetler karşısında sarı kart gören tecrübeli orta saha oyuncusu, yeşil-siyahlılarla oynanacak müsabakada bir kart daha görmesi halinde Trabzonspor maçında cezalı duruma düşecek.

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