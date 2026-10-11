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Fenerbahçe maçı öncesi Aston Villa'da sakatlık

Fenerbahçe maçı öncesi Aston Villa'da sakatlık

11.10.2026 09:19:00
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Cumhuriyet Spor
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Fenerbahçe maçı öncesi Aston Villa'da sakatlık

Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, Matteo Ruggeri'nin hamstring sakatlığı olduğunu ve durumunun pazar günü netleşeceğini açıkladı.

Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, ligde Brentford ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Emery, Brentford karşısında iç sahada puan kaybettikleri için üzgün olduğunu söyledi.

İspanyol teknik adam, Brentford maçında sakatlanan ve ilk yarının sonunda oyundan çıkmak zorunda kalan Matteo Ruggeri ile ilgili konuştu.

Emery, "Ruggeri'nin hamstring sakatlığı var" dedi. Emery, 24 yaşındaki sol bekin durumunun pazar günkü testlerden sonra netleşeceğini söyledi.

Öte yandan Aston Villa'da George Hemmings, hafif sakatlığı nedeniyle Brentford maçında forma giyemedi. Emery, 19 yaşındaki futbolcunun uzun süre sahalardan uzak kalmayacağını söyledi. Hemmings, Fenerbahçe maçında forma giyebilir.

FENERBAHÇE'Yİ AĞIRLAYACAKLAR

Premier Lig'de sahasında Brentford ile 2-2 berabere kalan Aston Villa, çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

İlgili Konular: #Aston Villa #sakatlık

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