Jose Mourinho'dan Real Madrid iddialarına yanıt

29.04.2026 16:15:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Portekiz Süper Ligi ekiplerinden Benfica'nın teknik direktörü Jose Mourinho, hakkında çıkan Real Madrid ve Juventus iddialarına yanıt verdi.

Xabi Alonso'yla yollarını ayırdıktan sonra takımı geçici olarak Alvaro Arbeloa'ya emanet eden Real Madrid'de sezon sonunda teknik direktör değişimi bekleniyor. İspanyol ekibinde şu an için en güçlü aday ise daha önce kulüpte görev yapan Jose Mourinho.

MOURINHO'DAN REAL MADRID VE JUVENTUS YANITI

Teknik direktörlük kariyerini Benfica'da sürdüren Jose Mourinho, İtalyan basınından Il Giornale'ye verdiği röportajda Real Madrid ve Juventus ile ilgili çıkan iddialara yanıt verdi. Mourinho, şu anda tek düşündüğü şeyin Benfica olduğunu belirtti.

"AKLIMDA SADECE BU VAR"

Portekizli teknik direktör açıklamasında, “Real Madrid'e mi yoksa Juventus'a mı gideceğim? Hayır, bir sonraki hedefim Benfica'yı Şampiyonlar Ligi'ne taşımak. Olağanüstü bir yolculuk geçirdik. Avrupa'da liginde maç kaybetmeyen tek takımız. Önümüzdeki üç maçımızı kazanırsak, Avrupa'nın en büyük kupasında oynayacağız. Aklımda sadece bu var” ifadelerini kullandı.

#real madrid #Benfica #jose mourinho #juventus

