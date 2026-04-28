İspanyol basınından flaş iddia: Real Madrid'de Jose Mourinho gelişmesi!

İspanya La Liga ekibi Real Madrid'de Xabi Alonso'nun ayrılığının ardından göreve gelen Alvaro Arbeloa'nın sezon sonunda takımda kalmasi beklenmiyor. Kulüp başkanı Florentino Perez, yeni teknik direktörün kim olacağıyla ilgili çalışmalara başlarken favorinin Jose Mourinho olduğu öne sürüldü.

FLORENTINO PEREZ, MOURINHO'YU İSTİYOR

Athletic'te yer alan habere göre; Real Madrid Başkanı Florentino Perez, yeni teknik direktör sürecini yönetiyor ve Jose Mourinho'yu takımda görmek istiyor.

Haberde geçtiğimiz sezon Carlo Ancelotti'nin ardından Xabi Alonso ile anlaşma sürecinin başında genel menajer Jose Angel Sanchez'in yer aldığı ancak bu sezon Perez'in devrede olduğu ifade edildi.

Perez'in Mourinho'nun geri dönmesini en çok isteyen isim olduğu fakat kulüpten bazı isimlerin Portekizli teknik direktörün geri dönüşüne olumlu yaklaşmadığı belirtildi. Perez'in kulübün kupasız tamamlanacak iki sezonun ardından yeniden şampiyonluklar kazanılmasını istediği aktarıldı. Geçtiğimiz sezonu kupasız tamamlayan Real Madrid, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne ve İspanya Kral Kupası'na veda ederken La Liga'da lider Barcelona'nın 9 puan gerisinde yer alıyor.

FENERBAHÇE'Yİ DE ÇALIŞTIRMIŞTI

Jose Mourinho Real Madrid'de daha önce 2010-13 yılları arasında görev yapmıştı. Antrenörlük kariyerine Barcelona'da başlayan ve sonrasında Benfica, Leiria, Porto, Chelsea, Inter, Manchester United, Tottenham ve Roma'yı çalıştıran Jose Mourinho, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de görev almıştı. Portekizli teknik direktör bu sezonun başında Fenerbahçe'den ayrılıp eski takımı Benfica'ya imza atmıştı.